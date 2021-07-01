Буддистський монах присвятив життя тваринам і вже 27 років рятує чотирилапих

У китайському Шанхаї існує давній буддистський храм, який став місцем порятунку для тисячі бездомних собак і котів. Усе завдяки доброму серцю головного монаха, який вирішив віддати своє життя на порятунок тварин.

53-річний буддистський монах Чжисян є головним ченцем храму Баоен у Шанхаї. Половину життя він займається прилаштуванням і лікуванням хворих тварин.

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Як буддистський монах почав рятувати тварин

Порятунком тварин буддистський монах займається з 1994 року. Почалося усе з трагічної історії: Чжисян став свідком того, як на дорозі збили кота. Водій замість того, щоб допомогти тварині, просто поїхав геть. Бідний чотирилапий намагався відповзти на узбіччя, аби врятуватися. Тоді на поміч прийшов монах і відвіз його до ветеринара.



Чжисян прибирає за тваринами, годує і лікує їх / Фото з Shine

Тоді буддист зрозумів: його життєве призначення – порятунок тварин. Він став блукати містами і шукати знедолених собак і котів. Чжисян відвозив їх до ветеринарів і займався прилаштуванням.

Коли очолив храм Баоен, облаштував маленький притулок прямо при храмі. Згодом станція порятунку розрослася і могла вміщувати кілька тисяч улюбленців одночасно.

Монах годує, лікує і прибирає за усіма тваринами, що опинилися під його опікою. У 2021 році таких у Чжисяна було понад 8 тисяч, однак не всі вони живуть прямо при храмі.

Притулок для тварин при буддистському храмі

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Храму буддистів Баоен щонайменше 400 років. Чжисян зізнається: основу господарчих справ у культовій споруді роблять його учні, він же весь вільний час присвячує порятунку знедолених тварин.

До храму постійно надходять нові мешканці. Відкрите серце Чжисяна не відмовляє у допомозі все більшій і більшій кількості собак і тварин. Більшість собак, які перебувають під опікою Чжисяна, надходять з громадського притулку у Фенсяні.

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Більшість собак були б вбиті або померли з голоду, якби не втручання монаха. Він забирає собак у храм на кілька днів, щоб тримати під наглядом і давати їм необхідні ліки. Згодом здорових собак відправляють до великого орендованого притулку в Пудуні. Там і утримують більшість із 8 тисяч собак.

Притулок налічує 9 тисяч квадратних метрів, а за тваринами доглядають 7 людей.



Собачка Цзиньчжу живе при храмі 14 років / Фото з Shine

Люди із Шанхаю знають: у храмі Баоен та притулку в Пудуні завжди є улюбленці, яким потрібне прилаштування. На щастя, завжди є ті, хто готові взяти знедолену тваринку і подарувати їй шанс на щасливе життя.

Як облаштований притулок для тварин у буддистському храмі: дивіться відео

До 2017 року Чжисян ніколи ні від кого не приймав грошових пожертв для допомоги тваринам. Усім, хто хотів долучитися до порятунку знедолених, він наказав приносити лише їжу.

Згодом, коли кількість завезених бездомних собак зростала, монах зрозумів, що не може оплачувати усе це сам, не витрачаючи гроші храму. Тоді він став приймати перші пожертви. Люди активно долучилися до благодійності, втім діяльність Чжисяна влаштовувала не всіх.



Чжисян бере у подорожі своїх улюбленців / Фото з фейсбуку Trish Routt

Іноді люди, які приходять на богослужіння в храм, не розуміють, чому я це роблю. Можливо, вони думають, що монахи повинні цілими днями сидіти в храмі, співаючи Писання. Але Будда каже нам рятувати життя і що всі життя рівні,

– сказав він.

Незважаючи на труднощі, з якими він стикається щодня, Чжисян планує продовжувати свою роботу з бездомними тваринами принаймні до виходу на пенсію – до 65 років. До цього часу він сподівається знайти когось, хто продовжить його проєкт і забезпечить, щоб за тваринами добре доглядали.