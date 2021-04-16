Неочікуваного гостя знайшли рятувальники на будівлі пожежної частини. Невідомо як і навіщо туди заліз бобер, подолавши мінімум 2 кілометри від найближчої водойми.

Пригоди бобра

Сталося це у селищі Білий Колодязь Вовчанського району на Харківщині. Рятувальники просто помітили наляканого бобра на фасаді пожежного депо.

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Тваринка була дуже наляканою і не тікала від рятувальників. Хоч на тлі лунав гавкіт собак, бобер не намагався забитися у якусь нору чи сховище.

Як тварина дісталась рятувальників – невідомо. Найближча водойма розташована за 2 кілометри. Ба більше, пожеж поблизу, які б могли налякати втікача, у ті дні не було.

Рятувальники упіймали бідолаху і відвезли до місцевого ставка. Там його успішно випустили на волю.

Як бобра випустили на волю: дивіться відео



Бобри і суша

Бобер – великий гризун, пристосований до напівводного способу життя. Великі легені і печінка забезпечують їм такі запаси повітря та артеріальної крові, що під водою бобри можуть залишатися 10 – 15 хвилин, пропливаючи за цей час до 750 метрів.

Щодо суші – дещо інша історія. За межами води бобри досить незграбні. Вони повільні, ходять перевальцем, спираються при цьому на короткі передні і більш довгі задні лапи. Але якщо вони помічають небезпеку, бігцем мчать до рятівної води.

Бобри воліють селитися берегами повільних річок, ставків та озер, водосховищ, іригаційних каналів і кар'єрів. Уникають широких і швидких річок, а також водойм, що промерзають взимку до дна.

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