Коли білочка набігалася, то всілася на перило біля візків для продуктів. Працівникам не вдавалося піймати білку власноруч.
Читайте Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу
Білка в супермаркеті
На допомогу робітникам прийшли волонтери. Вони виловили тваринку за допомогою сачка.
Потім білку посадили в клітку та віднесли в сосновий ліс неподалік ТРЦ. Там її й випустили. Волонтери припускають, що тваринка прийшла до людей саме звідти.
Подивіться, як білочку випускали в ліс