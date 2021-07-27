Коли білочка набігалася, то всілася на перило біля візків для продуктів. Працівникам не вдавалося піймати білку власноруч.

Читайте Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу

Білка в супермаркеті

На допомогу робітникам прийшли волонтери. Вони виловили тваринку за допомогою сачка.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чо​тирилапим гурманам.

Потім білку посадили в клітку та віднесли в сосновий ліс неподалік ТРЦ. Там її й випустили. Волонтери припускають, що тваринка прийшла до людей саме звідти.

Подивіться, як білочку випускали в ліс