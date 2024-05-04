"Безсоромні крадії їжі": які породи собак не знають, коли вони вже ситі

Власники собак нерідко стикаються з ситуацією, коли після того, як пес тільки поїв, може продовжувати випрошувати ще їжі, виляючи хвостом і слідуючи за господарем. Таку поведінку можна спостерігати найчастіше у 3 порід.

Їх представники просто не здатні визначити, коли вони ситі. Щоб забезпечити здоров'я цих тварин, фахівці рекомендують ретельно стежити за їхнім харчуванням, контролювати розмір порцій і вагу.

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3 породи собак, які не можуть відчути ситість

Лабрадори-ретривери

Ця порода собак була названа "безсоромними крадіями їжі" і увійшла до трійки лідерів серед порід, схильних до ожиріння.

Лабрадори схильні до переїдання, аж до хвороби. За словами кінологів, ці собаки мають особливий ген, який заважає їхньому мозку розпізнавати, коли вони ситі, що призводить до того, що ті постійно відчувають голод навіть після прийомі їжі.

Лабрадор-ретривер / Фото Unsplash

Біглі

Ця порода спочатку була виведена з метою вистежування тварин для мисливців, використовуючи їх винятковий нюх. У наш час представники цієї породи використовують свої нюхові здібності, щоб знаходити залишки їжі навіть у сміттєвих баках.

Бігль / Фото Unsplash

Такси

Порода такс була виведена для пошуку здобичі як на землі, так і під нею. А зараз використовує свій нюх для пошуку їжі.

Вона теж має схильність до проблем із зайвою вагою. Власників попереджають, що ці собаки можуть випрошувати їжу, і їх необхідно регулярно тренувати, щоб підтримувати здорову вагу і загальне самопочуття.

Такса / Фото Unsplash

Чи справді в деяких собак нюх кращий, ніж в інших?

У собак дуже розвинений нюх, оскільки для них він є вирішальним у відчутті навколишнього світу. Існує поширений міф, що деякі чотирилапі, наприклад, службові пси, мають кращий нюх за інших.

Нове дослідження спростовує ідею про те, що деякі породи собак мають кращий нюх, ніж інші. Саме темперамент і дресування роблять деяких домашніх собак чудовими слідчими, а не якісь внутрішні навички виявлення запахів.