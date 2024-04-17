Волдеморт в Австралії: новознайдений вид мурах назвали на честь злого лорда

В Австралії вчені зробили революційне відкриття нового виду підземних мурах. Вони отримали назву Leptanilla voldemort на честь сумнозвісного персонажа з франшизи про Гаррі Поттера, лорда Волан-де-Морта.

Команда вчених з університету Західної Австралії виявила новий вид на глибині 25 метрів у околицях міста Ньюман. Дослідники пробурили в ґрунті свердловину, опустили на дно сітку й повільно витягли. Так вдалося знайти декілька мурах, і виявилося, що це абсолютно новий вид.

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В Австралії відкрили новий вид мурах і назвали на честь Волдеморта

У нещодавньому дослідженні вчені застосували новий метод виявлення мурах, просвердливши ґрунт для створення свердловини. За допомогою сачка вони змогли витягти мурах, знайдених на дні свердловини.

Ці мурахи розміром приблизно 1,5 міліметра мають подовжені кінцівки, вусики, щелепи і блідо-жовтувате забарвлення. Цікаво, що у цих мурах повністю відсутні очі.

Мураха Leptanilla voldemort / Фото науковий журнал ZooKeys

Мурахи отримали назву Leptanilla voldemort. Це лише другий випадок, коли в Австралії знайшли рід Leptanilla – його вважають дуже рідкісним. Вчені зазначають, що ці мурахи постійно живуть у темряві, не виходять на поверхню і харчуються переважно підземними безхребетними.

В Австралії відкрили новий вид підземних мурах Leptanilla voldemort / Фото ZooKeys

Феномен хижої поведінки та канібалізму серед дорослих комах, які споживають гемолімфу своїх нащадків, викликало порівняння з вигаданим персонажем лордом Волдемортом з популярної серії книг.

Описи зовнішності злого чарівника включають бліду шкіру, обличчя, схоже на череп, зміїні ніздрі, червоні очі та котячі зіниці. Також його зображували худорлявим з подовженими руками й пальцями.

Зауважимо, команда ентузіастів-природолюбів представила світовій спільноті новий вид жука. Ця унікальна комаха, визначена як Clavicornaltica mataikanensis, процвітає в лісі Улу Тембуронг на Борнео.