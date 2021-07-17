5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®

Сьогодні Friskies® є провідним брендом кормів для котів, який приносить щастя у мільйони домівок в усьому світі. Місією Friskies® упродовж більш ніж 50 років було створення повнораціонного, збалансованого та смачного корму для котів. Віднедавна бренд розповідає про свої важливі гарантії на нових упаковках корму.

У той день, коли у вашому домі з'явився кіт, ви взяли на себе певні обов'язки – гарантувати йому щасливе і здорове життя. Тому компанія створила 5 власних гарантій – 5 гарантій Friskies®.

Бренд використовує весь свій багаторічний досвід та експертизу, щоб з першого ж дня і надалі ваш котик отримував 100% повнораціонне та збалансоване харчування.

Нові упаковки Friskies®

Корми Friskies® на полицях магазинів України вже давно і добре знайомі власникам домашніх тварин. Віднедавна упаковки харчування для котів оновили. Відтак зустрічайте новий дизайн кормів Friskies®.

Ключова відмінність нових упаковок – наявність інформації про 5 гарантій бренду, які Friskies® взяв на себе.

5 гарантій від Friskies®

1. Харчування

100% повнораціонне, збалансоване та смачне харчування допомагає забезпечити щасливе та здорове життя улюбленця, з першого дня і назавжди. Усі корми Friskies® містять мікс тваринних та рослинних білків. Більшість білків не мають усіх амінокислот у потрібній пропорції. Тому тільки правильне поєднання різних джерел білка може забезпечити потрібний баланс амінокислот.

Коти потребують спеціальних амінокислот, які містяться лише у тваринному білку, тож мікс білків тваринного та рослинного походження стане якнайкращим рішенням для ваших маленьких хижаків.

2. Якість

Friskies® щодня проводять сотні перевірок якості на кожному етапі виробництва. Перевірка готової продукції – це лише невеличка частина у порівнянні з більш ніж 1400 видів тестів, які здійснюють щодня протягом усього процесу виробництва. Кожного дня Friskies® проводить перевірку усієї сировини та пакувальних матеріалів, що надходять на виробничі підприємства.

Усе, щоб ви почувались спокійними та були впевненими, що ваш улюбленець кожного разу отримує незмінно якісний корм.

3. Відстеження постачальників

Friskies® старанно працює, щоб бути впевненими: корми виготовляють лише з високоякісних інгредієнтів, які ретельно відібрані надійними постачальниками. Компанія постійно перевіряє постачальників і впевнені, що продукція і упаковка відповідають нормам безпеки, якості та відповідального виробництва. Щоб забезпечити відповідність цим критеріям, Friskies® регулярно перевіряє постачальників та вимагає кілька сертифікатів:

HACCP сертифікат (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок) для виявлення та контролю за всіма небезпечними чинниками, які можуть виникнути в процесі виробництва.

(система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок) для виявлення та контролю за всіма небезпечними чинниками, які можуть виникнути в процесі виробництва. GFSI сертифікат (Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів), щоб переконатись, що виробники харчових товарів виготовляють безпечну продукцію (ця ж сертифікація використовується для перевірки харчових продуктів для людей).

(Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів), щоб переконатись, що виробники харчових товарів виготовляють безпечну продукцію (ця ж сертифікація використовується для перевірки харчових продуктів для людей). SMETA аудит (Етичний торговий аудит членів Sedex) оцінює етичну поведінку: трудова діяльність, охорона здоров'я, безпека, екологічна та ділова етика, а також майбутні ініціативи постачальника.

4. Експертиза

Усі корми розроблені командою висококваліфікованих дієтологів Purina®. Компанія має більш ніж 90-річний досвід, і всі її продукти розроблені спеціалістами харчової промисловості у співпраці з різними експертами.

Найголовніше, що дієтологи Friskies® є фахівцями у своїй галузі – це дає гарантію того, що ваші домашні улюбленці отримують необхідне їм харчування. До розробки кожного корму компанія залучає ветеринарів. Адже здоров'я ваших улюбленців є пріоритетом.

5. Зобов'язання перед планетою

Friskies® піклується про наших улюбленців, але так само хоче піклуватися і про планету. У 2018 році Nestlé оголосила про прагнення зробити до 2025 року всі свої упаковки 100% придатними для переробки або придатними до повторного використання. Однак, без масштабних рішень та налагодження необхідних потоків сировини для переробки, компанія поки не може втілити ці задуми в життя.

Потрібно ще трохи часу, щоб попрацювати над цим, втім є перші здобутки: уже почалася робота у цьому напрямку в місцях, де є можливості для вторинної переробки упаковки. Компанія усвідомлює: у цьому напрямку є ще багато роботи. Наразі бренд працює над альтернативними рішеннями.