10 поширених помилок власників котів: перевірте себе

Навіть якщо ви досвідчений власник котика, усе одно якісь з цих помилок можуть бути характерними й для вас. Дізнайтеся, як зробити життя свого пухнастика справді щасливим.

Виявляється, котики не люблять, коли їх тарілки миють, а ще – прагнуть мати кілька лотків. Кішок можна дресирувати й виховувати, а також дуже важливо зробити свій дім зручним та безпечним для них.

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Мити тарілки для води і їжі

Виявляється, коти не люблять їсти з ідеально чистих тарілок. Їм подобається, коли на посуді залишається запах господаря та їх особистий запах. Тому, якщо миєте мисочки кота, не використовуйте агресивні мийні засоби, а робіть це просто водою.

Різка зміна дієти



Нову їжу потрібно давати котам поступово / Фото Unsplash

Якщо вам потрібно замінити корм для котика, робіть це поступово. Додавайте нову їжу до звичного раціону спершу невеликими порціями, а потім – більше, поки не переведете тварину на неї повністю.

Мати 1 лоток

Найкраще рішення – мати 2 лотки для котика. Це допоможе вашому улюбленцеві мітити територію (адже інстинкти котиків вимагають цього). Окрім того, якщо перший лоток буде надто брудним, котик скористається другим.

Тримати вдома токсичні рослини



У домі, де є котик, краще не мати отруйних вазонів / Фото Unsplash

Якщо ви не готові прощатися з улюбленими вазонами – розмістіть їх в окремій кімнаті, куди кіт не матиме доступу. Але найкраще – позбутися усіх рослин, що можуть зашкодити улюбленцю. Коти – дуже допитливі створіння, вони можуть спробувати "на зуб" будь-яку рослину в домі.

Давати коту кістки

Чимало людей переконані, що найкраща їжа для кота – це риба. Звісно, котика можна потішити рибкою, однак без хребта й кісток. Тверді кістки можуть застрягнути в травній системі, пошкодити м'які тканини, привести до каліцтва й навіть смерті тварини.

Не дресирувати кота

Більшість господарів думають, що дресирувати котів неможливо і непотрібно. Але це не так. Ви можете навчити котика правил поведінки, дати зрозуміти, що заборонено робити в домі. А якщо проявити справжнє терпіння, котів можна навчити різних витівок й трюків.

Не робити свій дім зручним для кота

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.



Коли приносите в дім кошеня, подбайте про його зручність та безпеку / Фото Unsplash

Коти полюбляють спостерігати за всім з висоти. Обладнайте місця, де котик може це зробити. Також можна встановити спеціальні лежанки на вікні, звідки тварина може дивитися на вулицю.

Подбайте і про безпеку улюбленця. Встановіть захисні сітки на вікна, а також приберіть всі предмети, що можуть травмувати кота.

Не поважати природу кішок

Коти – не собаки й не люди, вони мають власні інстинкти та правила поведінки. Для котів нормально дряпати меблі, на яких сидів улюблений господар, або кусати за руки, коли їм набридла увага. Вивчайте природу котів, дізнавайтеся, як вони поводяться у різних ситуаціях, – і тоді ваше життя з пухнастиком буде щасливим.



Поважайте особистий простір свого улюбленця / Фото Unsplash

Змушувати котів гратися

Ці тварини – дуже незалежні, тому давайте їм якомога більше особистого простору. Коли котик захоче провести час із вами, він прийде сам.

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Давати котам молоко

З віком у котів розвивається непереносність лактози, тому молоко є досить шкідливим. Окрім того, коров'яче молоко, яке ми пропонуємо котикам, не підходить їм за рівнем жирності. Так, всім ссавцям потрібне молоко – але тільки в дитинстві й тільки мамине, а не інших тварин.